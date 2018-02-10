"أنصار الله" تكشف تفاصيل عملية عسكرية "تغير موازين القوى"

أعلن مصدر عسكري، عن تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها القوة الصاروخية والدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، مساء الجمعة، ضد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مدينة المخا بمحافظة تعز.

© AP Photo/ Hani Mohammed الأقمار الصناعية تكشف السر الذي أخفته السعودية بعد صاروخ "أنصار الله"

وقال مساعد المتحدث الرسمي للجيش، العقيد عزيز راشد، في اتصال مع قناة " المسيرة ": "هذه العملية النوعية المشتركة حققت هدفها بدقة عالية ونجحت في تدمير منظومة دفاعية متقدمة، مكونة من منظومة الباتريوت (باك 3) الأمريكية ذات التقنية العالية التي كانت قوى الغزو تحتمي بها في قواعدها من صواريخ الجيش واللجان الشعبية الباليستية" على حد قوله.

وأضاف العقيد أن "نجاح الجيش واللجان الشعبية في تدمير منظومة الباتريوت (باك 3) في الساحل الغربي يعد بحد ذاته انتصارا نوعيا للجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية اليمنية التي استطاعت التفوق على أحدث التقنيات الدفاعية الأمريكية".

وتابع: "موازين القوى سوف تتغير لصالح الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي بعد هذه العملية النوعية التي استطاعت من خلالها القوة الصاروخية والدفاعات الجوية، تمزيق قوى الغزو والمرتزقة في الساحل الغربي، الأمر الذي سيسهل مهام الجيش واللجان الشعبية في عملية التطهير للساحل الغربي"، على حد قوله.

وتعتبر المنظومة الأمريكية الدفاعية المسماة (باك 3) هي أحدث صواريخ باتريوت، وهى ذات قدرة متقدمة، إذ يعد هذا الصاروخ قفزة متقدمة لنظم الدفاع الجوي، تمتاز بقدرة عالية على دقة إصابة الأهداف والقدرة التدميرية العالية للصواريخ الباليستي.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة" تدمير ، ثلاث مدرعات وآليات عسكرية لقوى التحالف العربي في الجوف وجبهة الساحل الغربي.