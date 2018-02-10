كتائب القسام: نعلن رفع حالة الاستنفار للرد على أي عدوان صهيوني

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، رفع حالة الاستنفار في صفوفها للرد على أي هجمات إسرائيلية.

وقالت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها "تعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني".

كتائب القسام تعلن عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي تشهدها شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/djN0IN39xd — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 10, 2018

​​وذكرت، في بيان نشرته وكالة "شهاب" الفلسطينية، إن رفع حالة الاستنفار يأتي "نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تحطم طائرة حربية تابعة من طراز إف 16 شمال فلسطين.

وعلى إثر ذلك، أعلن جيش الإسرائيلي شن غارات واسعة النطاق استهدف 12 هدفا داخل الأراضي السورية.