كوتراشيف يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أدان الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق إيلبروس كوتراشيف بشدة العدوان الذي قام به الطيران الإسرائيلي على سوريا.

واعتبر كوتراشف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن العدوان الذي قام به الطيران الإسرائيلي هو اعتداء على بلد صديق لروسيا وله سيادة وأن ما يجمع الشعبين الصديقين السوري والروسي هو المنهج الواحد وهما في خندق واحد في جميع المجالات العسكرية والثقافية واللغوية والاقتصادية وحتى في الأعياد.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

وكان مصدر عسكري سوري قد أكد لوسائل الإعلام الحكومية السورية أن "العدو الإسرائيلي قام فجر اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى حيث تصدت له وسائط الدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن العدو الإسرائيلي عاود عدوانه على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط الدفاعات الجوية وأفشلت العدوان.

وجاء العدوان الإسرائيلي الجديد بعد أقل من 12 ساعة على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اجتثاث إرهابيي تنظيم "داعش" والمجموعات التابعة له من مساحات واسعة في الجيب الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار بريف إدلب إلى شمال السعن في ريف حماة.