أطباء المغرب يصعدون احتجاجاتهم بمسيرة نحو البرلمان (فيديو)

احتج المئات من الأطباء، صباح السبت، أمام مقر وزارة الصحة المغربية، قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى أمام مقر البرلمان بمسيرة، في أول خطوة احتجاجية في عهد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد.

© AFP 2018/ RYAD KRAMDI الأطباء يهددون باستقالة جماعية وتجميد العلاج بالمستشفيات في الجزائر

وذكرت صحيفة " اليوم " المغربية، أن الوزير "فشل في إثناء الأطباء عن الإضراب ، بعد رفض عدد من المطالب خلال اجتماعه، بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع للأطباء، إضافة إلى الشروط العلمية والطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية، والظروف الكارثية للممارسة الطبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي هددت بتصعيد احتجاجاتها، من أجل كرامة الطبيب، أكدت مواصلتها للنضال، في ظل الاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية".

وأضافت التنسيقية في كلمة لها، اليوم السبت، أن مواصلة الاحتجاج، تقرر أيضا من أجل الرد على السياسة الحكومية، التي "حاولت تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحية حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه".

شارك في الوقفة الحاشدة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بحسب الصحيفة.