رئيس وزراء فرنسا يدشن برنامجا للتعاون الثقافي مع الإمارات

دشن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب اليوم السبت (10 فبراير شباط) برنامجا للتعاون الثقافي مدته ستة أشهر مع الإمارات خلال زيارة لمعهد اللوفر .

© AFP 2018/ ISHARA S. KODIKARA الإمارات تؤكد دعم جهود المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

وشاهد فيليب ووزيرة الثقافة في الإمارات نورة الكعبي ووزير الدولة زكي نسيبة اعمالا فنية مختلفة خلال جولة في المتحف الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. بحسب وكالة "رويترز".

وقال فيليب إن البرنامج، الذي يطلق عليه الحوار الثقافي الفرنسي الإماراتي لعام 2018، يضم عدة مشروعات تهدف "لإحداث تقارب بين الغرب والشرق".

وأحد هذه المشروعات تتيح الفرصة لأربعة فنانين من الإمارات التعاون مع أربعة منتجين من فرنسا لإنتاج أعمال فنية تعرض في المتحف.