النقد الدولي يطالب الدول العربية بخفض رواتب القطاع العام

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الدول العربية إلى خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لضبط الإنفاق وتحقيق النمو وخلق الوظائف.

وقالت لاغارد في كلمتها أمام "منتدى المالية العامة في الدول العربية" اليوم السبت في دبي، إن "على الدول العربية اتخاذ مزيد من التدابير لتخطي مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية

For sustainable and inclusive growth in Arab region, priorities include public investment, as well as health, education and social protection. #ArabFiscalForum Read speech https://t.co/bOQpfgg66V — Christine Lagarde (@Lagarde) February 10, 2018

​وشددت لاغارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب.

وأضافت "إن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم معدلها 25% وتتعدى 30% في تسع دول".

وأكدت على أن "أكثر من27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة".





وأشادت لاغارد بخطوات الإصلاح التي تقوم بها كل من تونس ومصر ، والتزامهما برفع الدعم عن منتجات الطاقة، غير أنها أكدت في الوقت ذاته على "وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة".

إجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة وأجور القطاع العام سيساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في الشرق الأوسط @Lagarde https://t.co/cLgpq2fpYS #ArabFiscalForum pic.twitter.com/qcAJspOKqA — صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) February 10, 2018

​وتابعت لاغارد: "ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة… إنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط".





ومن جهته قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي.





وأشار إلى أن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 إلى 6 % لخلق الوظائف الضرورية، مضيفا أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.