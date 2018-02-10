النقد الدولي يطالب الدول العربية بخفض رواتب القطاع العام

For sustainable and inclusive growth in Arab region, priorities include public investment, as well as health, education and social protection. #ArabFiscalForum Read speech https://t.co/bOQpfgg66V— Christine Lagarde (@Lagarde) February 10, 2018
وشددت لاغارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب.
وأضافت "إن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم معدلها 25% وتتعدى 30% في تسع دول".
إجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة وأجور القطاع العام سيساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في الشرق الأوسط @Lagarde https://t.co/cLgpq2fpYS #ArabFiscalForum pic.twitter.com/qcAJspOKqA— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) February 10, 2018
وتابعت لاغارد: "ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة… إنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط".
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