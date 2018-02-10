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23:42 10 فبراير/ شباط 2018
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    النساء الكرديات خلال مشاركتهن في تصويت استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017

    محلل سياسي يكشف عراقيل تعطل إجراء الانتخابات في كردستان العراق

    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    العالم العربي
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    قال كفاح محمود المحلل السياسي الكردستاني، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإقليم.

    حدود كردستان
    © REUTERS/ AZAD LASHKARI
    انفراج في الأزمة واتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان
    وتابع المحلل السياسي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن آخر اجتماع بخصوص الانتخابات تم بحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والمفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء وممثلي الأحزاب، فالجميع متفق على إجراء الانتخابات ولكن من الناحية الفنية تواجههم عقبات فنية كثيرة، منها قرب موعد الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في مايو/آيار القادم.

    وأضاف كفاح، كان هناك طرح لأن تجرى الانتخابات في يوليو/تموز القادم، ولكن كانت هناك عقبات فنية، والأرجح أن يتم تحديد الموعد لتكون بحد أقصى سبتمبر/أيلول أو أكتوبر /تشرين أول القادمين.

    وحول من يقوم بتسيير أمور الإقليم خلال تلك الفترة، قال كفاح، أن البرلمان وجد مخرجاً بعد انتهاء دورته وقام بالتمديد لنفسه، وبتمديد البرلمان سيكون طبيعيا أن تستمر الحكومة، كحكومة تصريف أعمال بالتأكيد، وبخاصة أن الحكومة تمثل الأغلبية في البرلمان، وفي اعتقادي لن تكون هناك مشاكل خلال الفترة القادمة في تسيير الأمور.

    وأشار المحلل السياسي، إلى أن أي تغيير في الوقت الراهن ربما يؤثر على سير المفاوضات مع بغداد، حيث أن وفد التفاوض الكردستاني يضم نائب الرئيس ورئيس الحكومة، ومازلنا في المراحل الأولى وأي تغيير قد يؤثر على الملف، في ظل التوجه الواضح من جانب بغداد للمماطلة وعدم حل الإشكاليات لحين الإنتهاء من الإنتخابات العراقية.

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