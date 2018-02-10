محلل سياسي يكشف عراقيل تعطل إجراء الانتخابات في كردستان العراق





وأضاف كفاح، كان هناك طرح لأن تجرى الانتخابات في يوليو/تموز القادم، ولكن كانت هناك عقبات فنية، والأرجح أن يتم تحديد الموعد لتكون بحد أقصى سبتمبر/أيلول أو أكتوبر /تشرين أول القادمين.





وحول من يقوم بتسيير أمور الإقليم خلال تلك الفترة، قال كفاح، أن البرلمان وجد مخرجاً بعد انتهاء دورته وقام بالتمديد لنفسه، وبتمديد البرلمان سيكون طبيعيا أن تستمر الحكومة، كحكومة تصريف أعمال بالتأكيد، وبخاصة أن الحكومة تمثل الأغلبية في البرلمان، وفي اعتقادي لن تكون هناك مشاكل خلال الفترة القادمة في تسيير الأمور.



