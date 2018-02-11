جدل في السعودية بسبب فتوى تخص زي النساء

وين فتوى ألزام العباية؟!— Mohammed S. Al-Mutawaa | المطوع (@Moh_MW) February 10, 2018
ما عمري سمعت انها فتوى بصراحة
طول عمري اعرف انها تطور لعادة اجتماعية قديمة اسمها البخنق
رفعت معايير تعريف "الستر" الملزم في الشرع
المطلق بس عاد بها للأصل في الخبر هذا
اصلا الخبر ماهو "فتوى" هو تعليق للمطلق
مادري شقصتك ياخي 😂😂😂😂 https://t.co/95HlQANCRS
وانقسم المستخدمون في التعامل مع تصريحات المطلق، فبينما أيده البعض هاجمه الكثير، واعتبروا إن قوله معناه دعوة إلى "مخالفة الشرع وخلع الحجاب".
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— ليــنا~♥️ (@R_w0N) February 10, 2018
عندنا قرآن وعندنا سنه نبويه على أي أساس نأخذ الكلام من شخص أعتقد بأنه خرف خلاص نبرأ لله منك وممن يتبعك
وأصدر المطلق بيانا مساء أمس السبت، شرح فيه التصريح الذي أثار الجدل، وقال في بيانه إن "قصده من فتواه في الحجاب إشاعة وسائل العفاف بتحقيق الشروط الشرعية، نافيا أن يكون القصد منها الدعوة إلى خلع الحجاب والسفور".
وتابع: "من المروءة للمرأة المسلمة أن تحافظ على الزي الذي يستحسنه أهل البلد ويرغبون فيه، ما دام ملتزما بهدى الشريعة".
#توضيح_الشيخ_المطلق#المطلق_العبايه_غير_الزاميه pic.twitter.com/toEOGav7su— أ.د. عبدالله المطلق (@dr_ab_almutlaq) February 10, 2018
ويلزم القانون في السعودية النساء بارتداء العباءة في الأماكن العامة، غير أنه في السنوات الأخيرة بدأت سعوديات في ارتداء عباءات بعضها بألوان فاتحة أو زاهية في تناقض صارخ مع الأسود التقليدي. وفي بعض المناطق، بدأت تنتشر العباءات المفتوحة التي توضع على تنورات طويلة أو على سراويل من الجينز.
وفي 2014 أصدرت جامعة الدمام قرارًا بمنع ارتداء الفتيات العباءة ذات الألوان، وتم قصر العباءة على اللون الأسود فقط، وفقا لما ذكره موقع "سعودي جازيت".
واحتجزت السلطات السعودية في 2016 امرأة خلعت العباءة في شارع رئيسي في الرياض. وذكرت وسائل إعلام محلية وقتها إنها احتجزت عقب بلاغ تلقته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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