جدل في السعودية بسبب فتوى تخص زي النساء

أمام عاصفة قوية من الجدل، أصدر رجل دين سعودي بيانا وضح فيه وجهة نظره في مسألة زي النساء في السعودية والتي أثار حالة من الجدل في المملكة خلال الساعات الماضية.

وسادت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، والمستشار بالديوان الملكي، التي أكد فيها على عدم وجود نص شرعي يلزام النساء بارتداء العباءات.

وجاءت تصريحات المطلق، خلال برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" في إذاعة "نداء الإسلام"، وأثارت ردود فعل متباينة مؤيد لما طرحه ومعارض له.





وقال المطلق في تصريحه "أكثر من 90% من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العباءة. منهن داعيات ويحفظن القرآن الكريم، لذا لا يجب أن نرغم على ارتداء العباءات".





وأكد المطلق على أن الشرع قصد الستر، سواء حدث ذلك بالعباءة أو بغيرها، وقال: "عباءة الكتف إذا كانت واسعة وعليها طرحة ساترة فلا بأس في ذلك، سواء كانت العباءة على الكتف أو الرأس".

وين فتوى ألزام العباية؟!

ما عمري سمعت انها فتوى بصراحة

طول عمري اعرف انها تطور لعادة اجتماعية قديمة اسمها البخنق

رفعت معايير تعريف "الستر" الملزم في الشرع

المطلق بس عاد بها للأصل في الخبر هذا



اصلا الخبر ماهو "فتوى" هو تعليق للمطلق

مادري شقصتك ياخي 😂😂😂😂 https://t.co/95HlQANCRS — Mohammed S. Al-Mutawaa | المطوع (@Moh_MW) February 10, 2018

​وانقسم المستخدمون في التعامل مع تصريحات المطلق، فبينما أيده البعض هاجمه الكثير، واعتبروا إن قوله معناه دعوة إلى "مخالفة الشرع وخلع الحجاب".