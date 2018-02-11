السفارة الأمريكية في صنعاء تسرح 360 موظفا يمنيا

وجاء في نص مذكرة السفير تولر: "بمجرد عودة السفارة، إلى صنعاء سوف تعودون إلى عملكم في هذا الوقت، أما الموظفون المحليون الذين ليسوا في إجازة إدارية سوف يستمرون في العمل نيابة عن البعثة، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى كحماية السفارة وفندق شيراتون القديم، وغيرها من الأعمال الإدارية والبرنامجية المحدودة".
مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين سيظلون يتلقون رواتبهم أو البدلات الأخرى المبينة في خطة التعويضات المحلية، وفقا لما جاء في الوثيقة.
يذكر أن السفارة الأمريكية في صنعاء علقت في 11 فبراير/ شباط 2015 أعمالها ونقلت موظفيها الأمريكيين إلى خارج اليمن، عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء.
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