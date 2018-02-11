تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية لعفرين

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، مساء السبت، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد؛ بغية الانتقال منها إلى منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin آخر إحصائية للإصابات والأضرار البشرية والمادية في القصف التركي على عفرين

التعزيزات تتألف من 60 عربة عسكرية مدرعة، وتضم قوات خاصة من الجيش التركي ، بحسب "الأناضول".

ووصلت التعزيزات المذكورة قضاء "قرق خان" بهطاي، ومنها توجهت نحو المقرات الحدودية، في انتظار الانتقال منها إلى عفرين.

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المسلحين الأكراد شمالي سوريا.