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09:50 11 فبراير/ شباط 2018
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    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

    وزير خارجية قطر: اختلافاتنا مع السعودية بشأن إيران لن يتم حلها في أرض المعركة

    © AP Photo/ Darko Vojinovic
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده ليست "ودودة جدا" تجاه إيران، لافتا إلى أن قطر تريد منطقة يعمها السلام.

    وزير خارجية قطر
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    وزير خارجية قطر يبحث مع مندوبي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة تبعات الأزمة الخليجة
    وخلال مقابلة مع "CNN"، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لسنا ودودين جدا تجاه إيران، نريد منطقة يعمها السلام، نتشارك حدوداً مع إيران كما نشارك الحدود مع السعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية ونتشارك معهم حقول طاقة، أكبر حقل غاز".

    وتابع قائلا: "هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة لن يتم حلها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار.. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار استراتيجي والذي يوضح تماماً أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بدورها".

    وألقى الوزير القطري الضوء فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للدوحة بدعم الإرهاب، حيث قال: "لا يوجد أدلة خلف هذه الاتهامات بدعم الإرهاب ولم يقدموا دعما أو دلائل لأي من هذه الاتهاماتز".

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