وزير خارجية قطر: اختلافاتنا مع السعودية بشأن إيران لن يتم حلها في أرض المعركة

وتابع قائلا: "هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة لن يتم حلها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار.. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار استراتيجي والذي يوضح تماماً أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بدورها".
وألقى الوزير القطري الضوء فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للدوحة بدعم الإرهاب، حيث قال: "لا يوجد أدلة خلف هذه الاتهامات بدعم الإرهاب ولم يقدموا دعما أو دلائل لأي من هذه الاتهاماتز".
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