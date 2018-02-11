رسائل من القيادة القطرية إلى الرئيس الإيراني

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

© AP Photo/ Darko Vojinovic وزير خارجية قطر: اختلافاتنا مع السعودية بشأن إيران لن يتم حلها في أرض المعركة

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية ، فقد بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وتحيي إيران، اليوم الأحد، 11 فبراير/شباط، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.

وتنطلق الاحتفالات في طهران عبر 10 مسارات كبرى تصب جميعها في "ميدان آزادي" الواقع غرب العاصمة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، كما سيشارك بالمسيرة كبار المسؤولين الإيرانيين بجانب القادة العسكريين.

وتأتي الاحتفالات بالذكرى 39 للثورة الإسلامية بعد أيام من احتجاجات شهدتها مختلف المدن الإيرانية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، في ظل ما وصفوه بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.