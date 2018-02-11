الرئيس السوداني يقيل مدير المخابرات ويعيد المدير السابق

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، 11 فبراير/ شباط، قرارا جمهوريا يقضي بتعين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديراً عاماً لجهاز الأمن و المخابرات الوطني.