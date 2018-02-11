الأمن الجزائري يفكك شبكة تضم 11 عنصرا على صلة بـ"داعش"

© AP Photo/ Anis Belghoul الجزائر: التحقيقات تكشف تفاصيل تفجيرات قصر الحكومة ومركز الأمن

سبوتنيك . وقال مصدر أمني محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن أجهزة الأمن المختصة وضعت يدها على شبكة ترتبط بتنظيم "داعش الإرهابي"، تضم 11 عنصراً، كانت تقوم بجمع الأموال واستقطاب عناصر جديدة والإشادة بأعمال التنظيم الإرهابي.

وأشار المصدر، إلى أنه قد تم "اعتقال أربعة من عناصر الشبكة الذين أقروا في التحقيقات بكامل الوقائع، وبأنهم كانوا بصدد جمع أموال لشراء بطاقات سفر لصالح عناصر من التنظيم للمغادرة عبر تركيا ودبي".

وأكد أن أجهزة الأمن استرجعت حواسيب وهواتف نقالة وتذاكر سفر الكترونية إلى إسطنبول ودبي، بعد تحقيقات مع الموقوفين التي وجهت لهم تهم "الانتماء والإشادة ودعم تنظيم إرهابي دولي".

وكانت أجهزة الأمن بولاية تلمسان قد ألقت، في يناير/كانون الثاني الماضي، القبض على 14 شخصا لصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما يأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها قوات الجيش والأمن الجزائري لملاحقة العناصر الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد خاصة المناطق الحدودية مع مالي والنيجر، ولمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.