المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يبدأ اليوم زيارة للأردن للوقوف على احتياجات اللاجئين

يبدأ المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الأردن في إطار جولة للمنطقة، تهدف إلى إيجاد حلول لسد ثغرة التمويل، إذ يتم توفير 8 بالمئة فقط من الاحتياج اللازم للاجئين السوريين في الأردن.

عمان- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لـ"الأمم المتحدة" في الأردن محمد الحواري، لوكالة "سبوتنيك"، فإن زيارة المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي التي تبدأ اليوم الأحد "تأتي قبل دخول العام الثامن على الأزمة السوريّة لإيجاد حلول لسد ثغرة التمويل، حيث تم توفير فقط 8 بالمئة من الاحتياج اللازم للاجئين السوريين في الأردن".

© REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS الأمم المتحدة تبدأ بتقديم المساعدات لأهالي مخيم الركبان

كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت، بوقت سابق، أن غراندي سيزور الأردن اعتبارا من الأحد 11 شباط/ فبراير.

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن زيارة غراندي "هي الثالثة إلى الأردن، وتأتي كجزء من جولة إلى المنطقة".

وخلال الزيارة سيلتقي غراندي مع مسؤولين أردنيين وعائلات من اللاجئين في مناطق مختلفة داخل الأردن.

كما يعقد غدا الاثنين، مؤتمراً صحافياً في مخيم الزعتري الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي مدينة المفرق شمالي الأردن، والذي فتح أبوابه عام 2012، ليحتوي نزوحا جماعيا للأفواج الأولى للاجئين القادمين عبر الحدود السورية الأردنية في بداية النزاع، إذ استضاف في ذروته أكثر من 120 ألف لاجئ.

وفي تصريحات سابقة له، قال غراندي إن المفوضية "تواجه صعوبات كبيرة تشمل الصراعات المتعددة والنزوح الجماعي الناتج عنها، والتحديات الجديدة على صعيد اللجوء، وثغرات في التمويل بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتوفرة".

وقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2016، غراندي مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، لمدة خمس سنوات.