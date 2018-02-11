مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن

قتل تسعة يمنيين بغارات جوية شنها التحالف ضد جماعة أنصار الله "الحوثيون" على محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي في المحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف شن اليوم، الأحد، غارتين على منزل في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي، أسفرتا عن مقتل 9 بينهم 5 نساء.

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وتفرض قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف حصاراً على مديرية الجراحي تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها، لتكون ثالث مديرية يسيطر عليها الجيش اليمني.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لثمان غارات لطيران التحالف، استهدفت سبعة منها منطقة آل قراد في مديرية باقم، فيما استهدفت الثامنة منطقة طخية بمجز.

ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديرية رازح التابعة لصعدة.

على صعيد آخر، استهدف طيران التحالف بغارة مديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، عقب مقتل وإصابة 5 من قوات الرئيس هادي في ذات المديرية بعمليات لمسلحي "أنصار الله".

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي بهجوم للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن. حسبما أبلغ مصدر محلي في المحافظة وكالة "سبوتنيك".

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وقال المصدر إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع للجيش اليمني في تبة العلم بجبهة نوفان في قيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

حدودياً، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات وتحصينات للجيش السعودي في جبل دخان وموقع القرن وقرية حامضة الشمالية ومواقع خلف القرية بقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/مارس 2015 عمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.