الإمارات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب... تجسيدا للعلاقات القوية

وبحسب "رويترز"، تقام الدورة الجديدة من المعرض في الفترة من 14 إلى 24 مارس/آذار القادم بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار (الكتاب.. مستقبل التحول).

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت إن اختيار الإمارات ضيفا للمعرض هذا العام "يأتي تجسيدا للعلاقات القوية والمتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين وترسيخا للروابط التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين".

وكانت اللجنة الثقافية بإدارة المعرض اعتمدت في الآونة الأخيرة خطة البرامج الثقافية المصاحبة للدورة الجديدة والتي شملت إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في قضايا النشر وصناعة الكتاب إضافة إلى أمسيات شعرية وندوات فكرية ولقاءات مفتوحة مع مجموعة من الكتاب السعوديين.

وتكرم وزارة الثقافة والإعلام في الدورة الجديدة للمعرض خمس "مبادرات قرائية" أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة السعودية.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب هو الأكبر في السعودية ويأتي بعده معرض جدة الدولي للكتاب فيما ينضم لهما هذا العام معرض القصيم للكتاب في نسخته الأولى.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام إن المعرض استقبل في دورته السابقة أكثر من 400 ألف زائر على مدى عشرة أيام فيما بلغ إجمالي المبيعات 72 مليون ريال (نحو 19 مليون دولار).