الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يبحث إمكانية ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، اليوم، إن رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، يمارسون المزيد من الضغوط على وزراء الليكود، لثني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفض مشروع هذا القانون.
ووفقا للقانون المقترح الذي تقدم به كل من النائبين يوآف كيش من حزب "الليكود" وبتسليئل ستموريتش من حزب "البيت اليهودي"، يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات أي يتم تطبيق "القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية"، غير أن مشروع القانون المقترح لا يحدد حاليا أي الأراضي ستشملها السيادة الإسرائيلية حين تفرض، وهذا ما سينظر فيه أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لدى الكنيست عند اعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.
وقال مصدر لصحيفة "هآرتس" من كتلة "البيت اليهودي" فإنه من المتوقع أن يمنع شخص واحد الدفع بمثل هذا القانون، هذا الشخص هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي منع خلال الأشهر الأخيرة سن العديد من اقتراحات القوانين التي تهدف لضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مثل "معاليه أدوميم" وغيرها.
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