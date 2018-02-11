مقتل مسؤول أمني في عدن برصاص مسلحين مجهولين

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، مسؤولا أمنيا في محافظة عدن جنوبي اليمن.

© Sputnik. STR اغتيال ضابط كبير في عدن جنوبي اليمن

وأفاد مصدر محلي في المحافظة، لوكالة " سبوتنيك "، بأن مسلحين "أطلقوا النار على العقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، وأردوه قتيلا".

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما تتعقب الشرطة المنفذين.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع من مقتل العقيد فهمي الحكيمي، الضابط في البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن، برصاص مجهولين.