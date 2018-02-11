جريمة قتل تدفع أكثر من 2000 عامل فلبيني للرحيل عن الكويت

وقال بيلو لرويترز: "تم إبلاغنا أنه حتى يوم الجمعة كان هناك أكثر من 2200 فلبيني يريدون العودة للوطن"، مضيفا أن بعضهم تجاوز تأشيرة دخوله للكويت وقدم طلبا للعفو.
ورتبت شركات الطيران رحلات مستأجرة مجانية، وقال بيلو إن من المقرر عودة نحو 500 عامل فلبيني قريبا.
وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير/كانون الثاني بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم، مما دفع عددا منهم للانتحار.
وتابع دوتيرتي أن هذا التعليق سيستمر لأجل غير مسمى.
وأبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "دهشته وأسفه" لتصريحات دوتيرتي، وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار الأربعة التي ذكرها دوتيرتي.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.
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