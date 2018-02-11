صحة الحديدة: طيران التحالف يقصف كل شىء يتحرك على الأرض

قال الدكتور وليد العماد، نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة، إن غارات التحالف لا تنقطع، وتقصف كل ما يتحرك على الأرض حتى سيارات الإسعاف.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن وأشار العماد، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، إلى أن طيران التحالف شن اليوم الأحد أكثر من 30 غارة، أصابت أثنين منهما منزلا في قرية الشرجة بين حيس والخوخة، التابعة لمديرية الجراحي، وقصفت منزلا لقي جميع أفراده مصرعهم وهم تسعة أفراد تقطعت أجسادهم إلى أشلاء، ولم يتمكن فريق الإنقاذ من جمع الأشلاء.





وتابع نائب مدير مكتب الصحة بالحديدة، أن غارات الطيران فرضت على المواطنين حظر تجوال غير معلن، والموت الجماعي يلاحقهم حتى داخل منزلهم.









وأضاف العماد، "من الصعب في ظل عمليات القصف المستمرة أن نصل إلى أي من الأماكن التي يتم قصفها لساعات طويلة، حتى الصليب الأحمر الدولي لديه ثلاث سيارات ولا تستطيع الوصول لمناطق القصف، ولم يسمح لهم التحالف بذلك".





وقال العماد إنه في إحدى المرات كانت هناك غارة على منزل الساعة الواحدة ليلاً ولقي الجميع مصرعهم فيما عدا واحد، ومن الواحدة مساء حتى العاشرة صباحا لم يستطع أحد اسعافه إلا عن طريق دراجة بخارية أخذت تتنقل بين الحدائق حتى تم إنقاذه.



