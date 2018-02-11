قمة روسية أردنية في موسكو الخميس المقبل

يعقد العاهل الأردني لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، يجري خلالها بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، العلاقات بين البلدين.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy روسيا تسلم الأردن المروحية الثقيلة "مي-26تي2"

عمان — سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فإن "الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس القادم، خلال زيارة عمل يقوم بها الملك إلى العاصمة الروسية موسكو".

وستتناول المباحثات "العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية وعملية السلام، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب".

ومن جانب آخر أرسل العاهل الأردني برقية عزاء للرئيس بوتين، بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب، الذي وقع اليوم الأحد، وأودى بحياة جميع من كان على متنها.