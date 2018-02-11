مجلس النواب المصري يؤيد الجيش في العملية الشاملة للحرب على الإرهاب

وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن المجلس يدرك "أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، ونجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية.. قد أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة.. فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين.. أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي".
وتابع البيان أن المجلس يدرك كذلك "عن يقين أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.. وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وكافة أجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين.. إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على أرض سيناء.. وهذا ما تسعى للقضاء عليه قواتنا المسلحة الباسلة من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" قضاء مبرما".
أشار المجلس في بيانه أن الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان منصوص عليه في الدستور المصري، و"يتفرع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب.. ومن ثم فإنها تبعث بكل التأييد والدعم للقيادية السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب"، وكذلك التأييد والدعم للقوات المسلحة والشرطة في تنفيذ العملية الشاملة.
وبدأت العملية الشاملة "سيناء 2018" فجر أول أمس الجمعة التاسع من فبراير/شباط ، وهي العملية التي تعد استكمالاً لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء للقضاء على الإرهاب.
وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، الجمعة حالة التأهب القصوى في الجيش والشرطة، لتنفيذ عملية شاملة لمكافحة الإرهاب بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
وأضاف الرفاعي، في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: "قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".
ونشر المتحدث العسكري المصري فيديو بشأن العملية الشاملة للقوات المسلحة فى سيناء 2018 على صفحته على "فيسبوك" لمواجهة شاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، والطريق الصحراوي غرب وادي النيل، وإجراء مناورات استراتيجية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، لتطهير المناطق التي يوجد بها بؤر إرهابية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة نشرها على حسابيه الرسميين عبر "فيسبوك" و"تويتر": "أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة… ودائما تحيا مصر".
وأصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً جديداً، اليوم الأحد، بشأن العمليات العسكرية الجارية في شبه جزيرة سيناء.
وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيانها الذي نقله التلفزيون المصري، إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".
وقال البيان "القضاء على 16 عنصرا تكفيريا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".
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