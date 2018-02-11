بالفيديو... جندي من أنصار الله ينقذ زميله وسط إطلاق نار كثيف

ونشر موقع المسيرة التابع لأنصار الله المقطع، مؤكدا على أن الجندي نجح في إسعاف رفيقه الجريح. ولم يذكر الموقع توقيت المقطع ولا مكانه.

وقتل وجرح أكثر من 25 شخصا أمس السبت، بمواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في صعدة وصنعاء وسط البلاد.