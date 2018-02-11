طيران التحالف العربي يستهدف مواقع في صنعاء ومحافظتي حجة وصعدة

عاود طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته، اليوم الأحد، على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظتي حجة وصعدة.

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري، في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 20 غارة على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارة أسفل جبل مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، مضيفاً أن "الجيش السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منطقة الرقة في مديرية حيدان، ومنطقة الغور بمديرية غمر".

وجدد طيران التحالف استهداف العاصمة صنعاء بغارة على قاعدة الديلمي الجوية.

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.