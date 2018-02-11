محلل سياسي: إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا "أربك نتنياهو"

وتابع السبع "إن الكمين السوري الذي تعرضت له إسرائيل، رسم معالم جديدة للصراع، قوامها أن زمن تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء السورية قد ولى إلى غير رجعة".
وأشار إلى أن الجيش العربي السوري أعاد بناء قدراته العسكرية والأمنية، أصبح قادرا على إسقاط الطائرات الإسرائيلية من على بعد خمسين كيلو مترا، وهذا تطور غير مسبوق، لم يشهده العرب منذ اثنين وثلاثين عاما، عندما أسقطت طائرة "رون أراد" فوق الأراضي اللبنانية عام 1986 فى جنوب لبنان.
وأوضح قائلا "الأمر الآخر والملفت، أن المضادات الأرضية السورية استطاعت إسقاط الطائرة الإسرائيلية ما بين شفا عمرو والناصرة، وهذا الأمر يحمل دلالات مهمة جدا، بحيث لم تعد إسرائيل قادرة على تنفيذ هجمات ضد دمشق، إنطلاقا من طبريا أو الجولان كما حدث عندما تم اغتيال سمير القنطار فى أواخر 2015 في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق".
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