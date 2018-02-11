السفير الإيراني في عمان يكشف تطورا في العلاقات الأردنية الإيرانية

كشف السفير الإيراني في عمان مجتبي فردوسي عن تطور في العلاقات الأردنية الإيرانية في مجالات مختلفة وخصوصا في مجال البرلمان والتعاون الاقتصادي.

عمان — سبوتنيك . وقال فردوسي خلال حفل استقبال في السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني: "أعلن في ظل حرص وإرادة مسؤولي البلدين، ان العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة في المجالات المختلفة خاصة في مجال التعاون البرلماني والمجال الاقتصادي قد شهدت نمواً ملحوظاً".

وفي العام الماضي 2017 جرى لقاء بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني والسفير الإيراني، تبعه لقاء بين السفير الإيراني ورئيس مجلس النواب الأردني في مطلع هذا العام ليسلمه دعوة للمشاركة في أعمال الدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 2017 زار وفد من غرفة صناعة الأردن إيران وذلك بدعوة من الجهات الرسمية الإيرانية بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الإيرانية في الأردن.