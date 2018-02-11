الرئيس اليمني يعين وزير المالية السابق محافظا جديدا للبنك المركزي

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني.

صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها وزارة الإعلام من عدن والرياض، "قضى القرار (1) لعام 2018 بتعيين الدكتور محمد منصور زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني، بدلا عن منصر القعيطي المعين في 18 سبتمبر/أيلول 2016".

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والدكتور محمد زمام وزير مالية سابق في حكومة محمد سالم باسندوة المعدلة في 11 يونيو/حزيران 2014، وفي حكومة خالد بحاح بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 حتى قدمت استقالتها في 22 يناير/كانون الثاني 2015، بعد سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على السلطة.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

وتسببت الحرب في تآكل الاحتياطيات الخارجية لليمن من 4.7 مليار دولار في ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي شاملة ودائع البنوك.