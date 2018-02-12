مصر تعزي حكومة وشعب روسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت مصر، يوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق ضواحي موسكو.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "وقوف مصر حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في تلك المحنة".

© REUTERS/ MAXIM SHEMETOV شاهد لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بالأرض

وقدمت خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث.

وبدوره، أرسل شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري، مساء الأحد، برقية تعزية لوزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته فى ضحايا الطائرة الروسية المدنية التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف".

هذا وفي وقت سابق من يوم الأحد، تحطمت الطائرة من طراز "أن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصا.

وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه لأسر الضحايا" وكلف الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.