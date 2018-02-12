الصين مستعدة لمساعدة سوريا

أعلن السفير الصيني لدى سوريا، تشي تشيانجين، أن بلاده ستلعب دورا نشطا في تنمية سوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب وزيادة المساعدة للحكومة الشرعية في دمشق.

© AP Photo/ Gabriel Chaim الصين تعلن استعدادها المشاركة في إعادة إعمار سوريا بدون شروط مسبقة

بكين —. وقال السفير في مقابلة مع وكالة أنباء" شينخوا": "أعتقد أن الوقت قد حان لتركيز كل الجهود لتنمية وإعادة إعمار سوريا، حسب اعتقادي، ستلعب الصين دورا متزايدا في هذه العملية، وذلك من خلال تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري والحكومة الشرعية".

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، قدمت الصين عدة تبرعات لتطوير القطاع الصحي في سوريا، وكان آخرها تطوير قسم الإسعافات الأولية بمستشفى المواساة في دمشق.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" [المحظوران في روسيا]، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.