الجيش المصري: القضاء على 12 من "العناصر التكفيرية" والقبض على 92 في عملية سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، تطورات جديدة عن العملية العسكرية الشاملة لمحاربة الإرهاب "سيناء 2018".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن القوات المصرية نجحت في القضاء عى 12 فردا من "العناصر التكفيرية، والقبض على 21 شخصا مطلوبا ومشتبه فيه.

وأوضح أن العمليات تتم بالتعاون ما بين الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وأجهزة وزارة الداخلية ووحدات الصاعقة والمظلات قوات التدخل السريع.

وقال إن العمليات أسفرت عن تدمير القوات الجوية 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء أثناء عمليات القصف الجوي والمدفعي، وتمثل قواعد تمركز خلال عمليات المداهمة.

وأعلن عن ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية، لترويع المواطنين، وتدمير عدد 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما أشار إلى أنه تم تدمير عدد 30 عشة ووكر ومخزن عثر بداخله على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة العبوات الناسفة وأجهزة إتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

وقال إن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين اكتشفت وتفجير عدد 23 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات.

وتابع "تم اكتشاف وتدمير عدد 7 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

ومضى "تم العثور على 13مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد إعاشة — قطع غيار دراجات نارية — أدوات تصنيع العبوات الناسفة، وتم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 متر وعرض 2 متر".

© Sputnik. Mohammed Ebaid بالفيديو... معركة الجيش المصري في سيناء تكشف امتلاكه لواحد من أقوى الأسلحة

وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء، تنتهي آخر فبراير/شباط.