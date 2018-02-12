السلطة الفلسطينية ترحب بعقد مؤتمر في موسكو من أجل عملية السلام

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر كبير في موسكو لإطلاقها.

رام الله-. وقال شعث في حوار مع "سبوتنيك" قبيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو: "جميع الجهود موجهة لعقد منتدى دولي على أساس رؤية توافقية للمسألة الفلسطينية وحل الدولتين، عوضا عن عملية السلام التي تسيطر عليها أميركا وحدها. طبعا دائرة المشاركين تضم الأميركيين، لكن أميركا ستكون واحدة من السداسية أو السباعية أو الثمانية، كما جرى العمل على الاتفاق الإيراني".

وأضاف: "الاثنين، عندما سيلتقي الرئيس عباس مع الرئيس بوتين، سيكون هذا الموضوع رقم واحد على الأجندة".