مقطع جديد يظهر لحظة سقوط المقاتلة الإسرائيلية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو جديد يظهر لحظة سقوط وتحطم المقاتلة الإسرائيلية "إف 16"، وذلك بعد اصابتها بصاروخ من قبل قوات الدفاع الجوي السوري خلال تنفيذها غارات على مواقع تابعة للجيش السوري.

وقد أظهرت اللقطات من خلال كاميرات ليلية كانت قريبة من مكان الحادث اللحظات الأولى من سقوط الطائرة الإسرئيلية.

وقد ذكر بيان للجيش الإسرائيلي "أن طيارا من جيش الدفاع الإسرائيلي أصيب بجروح خطرة، نتيجة إخلاء طائرة سلاح الجو الحربية اليوم بشكل طارئ".

وأضاف البيان: "تم نقل الطيار لتلقي العلاج"، مؤكدا "الحادث قيد التحقيق، وتم إخطار أسرة الطيار بذلك".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، عن تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.