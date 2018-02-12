السودان: جاهزون لكل التحديات

قال وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، إن القوات المسلحة جاهزة وقادرة على صون وحفظ تراب البلاد والتصدي لكل التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة ستواصل فرض هيبة الدولة وردع المنفلتين، من خلال استمرارها في جمع السلاح، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين".

وأضاف الوزير السوداني، في كلمة ألقاها أثناء حفل تخريج دفعة من العسكريين من الكلية الحربية السودانية بحضور الرئيس عمر البشير ، أمس الأحد، أن "القوات المسلحة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، بل ستسهم في تحقيق السلام والأمن من خلال تنسيق المواقف معها"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"

وأوضح بن عوف أن "القوات المسلحة ظلت تعزز الأمن والاستقرار والسلام في محيطها العربي والأفريقي، مبيناً أنها كذلك ترعى مصالح البلد ومواطنيه وقيمه، وستلتف حول قائدها. وأشاد الوزير السوداني بالدول الصديقة التي التحق بعض أبنائها بالكلية الحربية السودانية، كالكويت، واليمن، والصومال، وجيبوتي، وتشاد، والنيجر وموريتانيا.

ودعا وزير الدفاع السوداني، خلال كلمته، "الخريجين للتحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق وأداء واجبهم بكل تفانٍ دفاعا عن الوطن وترابه. وحيا الشهداء، وتمنى للجرحى والمصابين عاجل الشفاء.