روسيا تعيق تظاهر واشنطن بمحاربتها للإرهابيين في سوريا

أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، اليوم الاثنين، أن موسكو تعيق تظاهر البنتاغون بمحاربة الإرهابيين في سوريا.

© Sputnik. Pavel Lisitsin دبلوماسي سوري سابق: ملف السلاح الكيميائي في سوريا وسيلة لابتزاز روسيا

موسكو —. وقالت النائبة رداً على تقرير لجنة مفتشي البنتاغون بأن الوجود الروسي في سوريا يعقد عمليات التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (المحظور في روسيا): "روسيا تعيق تظاهر البنتاغون بمحاربة "داعش" في سوريا. اعترف البنتاغون بأن روسيا تعقد استمرار الضربات ضد المدنيين في سوريا، والمراكز التي يهتم تنظيم "داعش" بتدميرها، كما فعل التحالف مرات عديدة، على الأرجح عول البنتاغون على إنهاء سوريا بسرعة، ولكن بفضل روسيا، تم توجيه ضربة ساحقة لداعش، وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضافت النائبة: "ولكن البنتاغون يأسف في السنوات الأخيرة، بسبب فشل خطط الحرب والاستيلاء على الموارد، في حين تبنت وزارة الدفاع الأميركية انتصارات الآخرين، وأعلنت أن القصف العشوائي هو مجرد "أخطاء عشوائية".

وتجري الولايات المتحدة عمليات في سوريا منذ عام 2014 ضد تنظيم "داعش" الإرهابي دون موافقة سلطات البلاد. وتجري روسيا عملية ضد التنظيم، منذ سبتمبر/ أيلول 2015، بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية.