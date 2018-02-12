وزير الخارجية المصري: نثمن الدعم الأمريكي لمصر في الحرب على الإرهاب

وأضاف: "اتفقنا على عقد الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري"، موضحا "تناولنا التحضيرات لهذا الحوار بشكل ينتج مخرجات محددة تدعم العلاقات".
وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه بحث مع تيلرسون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والأمنية التي تقلق البلدين، مؤكداً أنهما أكدا خلال الاجتماع على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وأن "عملية جنيف السياسية هي الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله حل الأزمة السورية".
ولفت شكري إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، متابعا "مشاوراتنا اتسمت بالإيجابية وأوضحت أن هناك اتساقا في تناولنا للقضايا الإقليمية".
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