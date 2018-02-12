وزير الخارجية المصري: نثمن الدعم الأمريكي لمصر في الحرب على الإرهاب

ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الدعم الأمريكي لمصر في الحرب على الإرهاب، مؤكداً أن هذا الدعم يصب لصالح البلدين.

© REUTERS/ HENRY ROMERO تيلرسون: نقف مع مصر في مواجهتها للإرهاب

القاهرة- سبوتنيك . وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الاثنين 12 فبراير/ شباط بالقاهرة، إن البلدين تسعيان لحل النزاعات في المنطقة بالوسائل السلمية، مؤكداً أن تيلرسون قدم اقتراحا لإنشاء آلية 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع مصر والولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: "اتفقنا على عقد الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري"، موضحا "تناولنا التحضيرات لهذا الحوار بشكل ينتج مخرجات محددة تدعم العلاقات".

وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه بحث مع تيلرسون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والأمنية التي تقلق البلدين، مؤكداً أنهما أكدا خلال الاجتماع على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وأن "عملية جنيف السياسية هي الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله حل الأزمة السورية".

ولفت شكري إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، متابعا "مشاوراتنا اتسمت بالإيجابية وأوضحت أن هناك اتساقا في تناولنا للقضايا الإقليمية".