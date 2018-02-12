رئيس البرلمان الليبي: من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للرئاسة

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن من حق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الترشح في الانتخابات الرئاسية ما لم يوجد مانع قضائي يحول دون ذلك.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك . وقال صالح في حوار مع وكالة " سبوتنيك "، بسؤاله عن الأنباء المتداولة عن نية القذافي الترشح للرئاسة: "لقد أصدرنا قانون العفو العام والعفو السياسي، وأي مواطن ليبي ليس عليه قيود قضائية من حقه أن يترشح، بما فيهم سيف الإسلام القذافي".

وتابع: "بصرف النظر عن شعبيته، الصندوق هو الذي يقرر".

وكان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد انتقد في أكثر من حوار صحفي طرح ترشح، سيف الإسلام، إلى الرئاسة، وقال إنه محتجز، بسبب ما وصفه "محاولة البعض استغلاله ومساومته".