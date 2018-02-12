ملياردير مصري: جنون أردوغان يجر المنطقة للحرب

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE ملياردير مصري يشن هجوما حادا على ابن سلمان ويدعو لإيقافه

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "جنون العظمة المصاب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقته المتوترة بأمريكا وتأييد ترامب الموقف الإسرائيلي من إيران، عوامل مساعدة لتأجيج نار الحرب، خاصة بعد إثارة تركيا لبعض المناوشات ضد اليونان وقبرص ومصر عقب ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

وكتب ساويرس على "تويتر": "صباح الخير من غير شمس وحروب جديدة محتملة: حرب بين مصر واليونان وقبرص ضد تركيا - حرب بين إسرائيل وإيران واحتمال لبنان ينجر فيها". وتابع: "جنون العظمة لأردوغان وعلاقته المتوترة مع أمريكا عوامل مساعدة، كذلك تأييد ترامب للموقف الإسرائيلي من إيران أيضاً عامل مساعد.. ربنا يستر".

صباح الخيرمن غير شمس و حروب جديدة محتملة: حرب بين مصر و اليونان و قبرص ضد تركيا — حرب بين إسرائيل و إيران و احتمال لبنان ينجر فيها.. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 12, 2018

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 12, 2018

​وكانت تركيا قالت إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية، مؤكدة أنها ستنقب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، الأمر الذي رفضته مصر مؤكدة حقها السيادي على أراضيها.

وعلى صعيد آخر، هناك حرب محتدمة بين إيران وإسرائيل على الأراضي السورية، بعد إسقاط إيران طائرتين إسرائيليتين بينهما طائرة F16، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مقاتلة إيرانية.