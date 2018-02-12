ترامب: لست متأكدا من سعي إسرائيل إلى السلام

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، "انتقادات نادرة" إلى إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات السلام.

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان وعدا وأوفيت به

وقال ترامب في حوار أجراه مع صحيفة " إسرائيل هايوم ": "الآن، يمكنني القول إن الفلسطينيين لا يسعون إلى السلام، ولا يتطلعون إلى السلام، كما أنني لست متأكدا من سعي إسرائيل لتحقيق السلام".

وتابع في حواره مع رئيس تحرير الصحيفة الإسرائيلية، بواز بيسموث: "على إسرائيل أن تكون حذرة بصورة أكبر فيما يتعلق ببناء المستوطنات".

وأضاف:

"المستوطنات كانت سببا في تعقيد عملية السلام، لذا أظن أن على إسرائيل أن تكون حذرة بشأن هذا الأمر".

وأشار إلى أنه ينبغي على الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) أن يقدما "تنازلات صعبة" من أجل التوصل إلى اتفاق حل نهائي للأزمة الفلسطينية.