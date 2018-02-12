قوات هادي تسيطر على مواقع جديدة في تعز بعد معارك مع "أنصار الله"

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عربي ضد "أنصار الله"، على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن بعد معارك مع مسلحي الجماعة.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"" إن الجيش اليمني سيطر اليوم الاثنين، على تبة الشجرة والخلل في جبهة الأقروض على الطريق الرابط باتجاه مديرية دمنة خدير جنوب تعز، عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله"، خلفت قتلى وجرحى".

وأضاف أن طيران التحالف ساند الجيش اليمني بسلسلة غارات خلال المواجهات التي استمرت ساعات.

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا زحفاً للجيش اليمني باتجاه الأقروض والشقب مدعوماً بـ 13 غارة، وأنهم كبدوا القوات الحكومية قتلى وجرحى.