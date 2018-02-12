تسجيل
14:51 12 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية)

    خبراء: التصعيد الإسرائيلي السوري... قواعد اشتباك جديدة لا تعني بالضرورة الحرب

    © AFP 2018/ Jack Guez
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    إسقاط "إف-16" الإسرائيلية في سوريا (35)
    0 0 0

    أثار إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية، مخاوف من احتمال تدهور الموقف باتجاه إشعال فتيل حرب شاملة، لكن محللين استراتيجيين يعتقدون أن ما جرى يأتي في سياق عملية ترسيم جديدة لقواعد الاشتباك وقدرة الردع، وإن كانت التوقعات تشي بأنّ تلك العملية قد تستغرق أياماً أو ربما أسابيع، ما لم يحدث خطأ في الحسابات يؤدي إلى تدهور كبير.

    ويقول الخبير اللبناني في الشؤون الاستراتيجية حسام مطر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما يجري انعكاس لمسار بدأ خلال الأسابيع الأخيرة، حيث برزت عملية إعادة ترسيم خطوط الردع من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل المتغيرات في الميدان السوري، لجهة قرب انتهاء الحرب الأهلية، واستعادة الدولة السورية قدراتها".

    نظام بوك للدفاع الجوي
    © Sputnik. Evgenij Epantshintsev
    الكشف عن الأسلحة السورية التي أسقطت المقاتلة الإسرائيلية

    ويشير مطر إلى أن "هذه المتغيرات، التي منحت سوريا وحلفاءها، هامشاً أكبر من الحركة، على المستوى الاستراتيجي، كانت بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة تحوّلاً كبيراً، لا بد من أن يقترن برسم جديد لخطوط الاشتباك وقواعد الردع. وفي مقابل ذلك، فإنّ المحور المقابل رأى أن إسرائيل تمادت في تحركاتها، وبالتالي كان لا بد من عمل ما لكبح عدوانيتها".

    ويرى مطر أن إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية "لم يأت في سياق الرد الروتيني من قبل الدفاعات السورية على الطائرات المغيرة، فكثافة التصدّي السوري ونوعيته، يعكس وجود قرار سياسي لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "حملة القصف الإسرائيلية خلال تأتي في سياق محاولة رفض تغيير المعادلة، عبر القول إن إسرائيل لا تزال قادرة على رسم قواعد الاشتباك".

    ويشير مطر إلى أن "ما جرى اليوم (إسقاط الطائرة) رسالة قوية من سوريا وحلفائها، وسيدخل ضمن معادلات الردع المقبلة، وعنصراً مهماً من محددات السياسات الإسرائيلية في سوريا"، لافتاً في هذا الإطار إلى أن إسقاط طائرة الـ "إف 16" ينضوي على تطوّر "يتجاوز الدلالات المادية من حيث الأهمية، ويتمثل في ما شكله من صدمة للوعي الإسرائيلي، القائم على فكرة التفوّق الجوي غير القابل للمس".

    وحول التداعيات المترتبة على هذا التطوّر العسكري، يقول مطر "لا أعتقد أننا ذاهبون إلى حرب، بل إلى اشتباك قد يستمر أياماً أو ربما أسابيع، تُرسم من خلاله التوازنات وقواعد الاشتباك الجديدة"، لافتاً إلى أن المتوقع هو "اختبارات بالنار ستستمر إلى أن ترسو توازنات الحرب في سوريا، ولن تصل، على الأرجح إلى درجة الحرب الشاملة، لأن لا مصلحة لأحد في إشعالها".

    ومع ذلك، يقرّ مطر بدقّة الموقف، إذ يشير إلى أن "السيناريو المنطقي، قد يدخل فيه خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى اشتعال الحرب، وذلك في حال قام أحد الأطراف، سواء بقصد أو عين قصد، بأمر لا يمكن هضمه من قبل الطرف الآخر".

    تيلرسون
    © REUTERS/ HENRY ROMERO
    تيلرسون: نقف مع مصر في مواجهتها للإرهاب

    وحول دلالات تزامن هذا التصعيد مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون إلى الشرق الأوسط، يرى مطر أن "ما جرى خلال الفترة الماضية، كان محاولة مشتركة من إسرائيل والولايات المتحدة لرسم قواعد الاشتباك الجديدة، وهو ما شهدناه في دير الزور وتحريك ملف الكيميائي، فالهدف من كل تلك التحركات كان فرض أمر واقع جديد، تكون فيه للإسرائيليين والأمريكيين اليد العليا وحرية العمل في سوريا، وهو ما تصدّى له محور المقاومة، عبر ما جرى اليوم، والذي يعد بمثابة رسالة مضادة".

    ورداً على سؤال حول موقع روسيا من تلك التطورات، يشير مطر إلى أن "ثمة ضرورة للتفريق بين الموقف الروسي من الولايات المتحدة، والموقف الروسي من إسرائيل".

    ويوضح أنه "فيما يتعلق بالولايات المتحدة وتواجدها في الشمال السوري، نرى أن روسيا تتخذ خطوات جريئة في تقليص الحضور الأمريكي، وأما في الملف الإسرائيلي، فإنّها تقوم بدور الضابط لمستوى التوتر والتفاهمات، وتساعد على إيصال رسائل التبريد، والقيام بدور الوسيط، للوصول إلى تفاهمات تمنع تدهور الوضع، مع الحرص على عدم الإضرار بإسرائيل من جهة، وعدم تقويض الدولة السورية من جهة ثانية".

    من جهته، يقول الخبير اللبناني في الشؤون الاستراتيجية رياض عيد، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن "إسقاط الطائرة الإسرائيلية بالمضادات الجوية السورية فوق فلسطين المحتلة يعتبر تطوّراً نوعياً في الحرب الدائرة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من خلفها، وبين سوريا ومحور المقاومة، وروسيا من ورائهما".

    ويضيف عيد أن "أهمية هذا التطور تكمن في أن الطائرة الإسرائيلية لم تُسقَط بصواريخ (إس-300) أو (إس-400)، حتى لا تحمّل روسيا مسؤولية الأمر"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "روسيا قد تكون موافقة على هذا التصدّي".

    ويرى عيد أن "ما جرى يظهر أن سوريا ومحور المقاومة يسير نحو حسم الأمور في سوريا، ومنع التدخلات الإسرائيلية، ومن ورائها التدخلات الأمريكية".

    مقاتلة F-15 الإسرائيلية
    © AFP 2018/ JACK GUEZ
    صحيفة إسرائيلية تتحدث عما فعلته الغارات بالدفاعات الجوية السورية... وكيف سقطت مقاتلة "إف-16"

    ويقول عيد إن "إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تصعيد عملياتها ضد العمق السوري، لولا وجود ضوء أخضر أميركي، خصوصاً أن هذا التطوّر يأتي بعد الغارات الأميركية التي استهدفت دير الزور، والتي حاولت الولايات المتحدة من خلالها أن ترسم الخطوط الحمراء، لوقف اندفاعة الجيش السوري وتقدّمه باتجاه الحسم ضد القوى التكفيرية".

    ويعتبر عيد أن ما جرى هو "تطوّر نوعي" في الحرب، "فالولايات المتحدة أمام مفترق طرق، فإمّا أن ترتدع إسرائيل بعد ما جرى اليوم، وإمّا أن تكمل مخططاتها، فتتدحرج الأمور نحو مواجهة شاملة، لن تكون في صالح الأميركيين والإسرائيليين".

    ويشير عيد إلى أنه "برغم الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في دير الزور، بقي موقفها تحت سقف المطالبة بتفاهمات مع روسيا، مع العلم بأن الموقف الروسي كان متقدماً جداً لجهة تحميل واشنطن مسؤولية دعمها للقوى الإرهابية، واتهامها بالسعي إلى تقسيم سوريا".

    ويعرب عيد عن اعتقاده بأنّ "ما جرى اليوم نقلة نوعية في مسار الحرب، ورسالة واضحة إلى الولايات المتحدة واسرائيل، مفادها أن قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط قد تغيرت".

    وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"، متابعا أن "أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".    

    الموضوع:
    إسقاط "إف-16" الإسرائيلية في سوريا (35)

    انظر أيضا:

    مواصفات الصاروخ الذي أسقط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا (فيديو وصور)
    مقطع جديد يظهر لحظة سقوط المقاتلة الإسرائيلية
    الكشف عن الأسلحة السورية التي أسقطت المقاتلة الإسرائيلية
    صحيفة: لهذه الأسباب أطلقت سوريا صواريخها على المقاتلة الإسرائيلية
    مواصفات صاروخ سام 5 الذي أسقط المقاتلة الإسرائيلية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار سوريا, أخبار العالم العربي, العالم العربي, العالم, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الروسية يوليا بيلوروكوفا (رياضة التزلج على الثلج)
    جميلات روسيا في أولمبياد كوريا الجنوبية
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك