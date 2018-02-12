بالفيديو... إسقاط مروحية تركية من قبل القوات الكردية

أسقطت وحدات حماية الشعب الكردية، يوم السبت 10 فبراير/ شباط، مروحية حربية تركية فوق بلدة راجو في ريف عفرين شمال غربي سوريا.

وقال مصدر بوحدات حماية الشعب الكردية لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلي وحدات حماية الشعب أسقطوا مروحية عسكرية تركية من نوع (كوبرا ت 129) فوق قرية قده التابعة لبلدة راجو شمال عفرين بريف حلب شمال سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، خلال اجتماع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول، سقوط مروحية عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا قد أطلقت عملية عسكرية في الشهر الماضي، باسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضد الجماعات الكردية، التي تصنفهم "إرهابيين".