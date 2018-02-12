ترامب: دول خليجية تؤيد قرار القدس... والسعودية قطعت شوطا طويلا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، إن دول خليجية أيدت قراره بشأن القدس.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: لست متأكدا من سعي إسرائيل إلى السلام

وكان ترامب اتخذ قرارا مثيرا للجدل، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وعند سؤال ترامب، في حواره مع صحيفة "إسرائيل هايوم" حول طبيعة العلاقات المستقبلية مع دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية وإسرائيل، رد قائلا: "أعتقد أن العلاقات تتحسن كثيرا".

وتابع: "أعتقد أنهم يحترمونني، وقبلوا ما فعلته بشأن قراري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ومضى: "لدي علاقات جيدة جدا مع العديد من دول الخليج، وأعتقد أن الوقت حان لأن ينظر الناس بعيدا عن الموت والدمار… مرت سنوات من الموت والدمار بددت ثروات، بددت كميات هائلة من الثروات، وأرهقت الناس".

وأردف:

"هذا هو السبب الذي جعل الجميع يتبنون خطة سلام ذكية جدا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأعتقد أن السعودية ودول أخرى، قطعت شوطا طويلا في هذا الأمر".

وعن مسألة رعاية القاهرة دورا رئيسية في خطة السلام، قال: "أعتقد أنهم سيكونون ضالعين بهذا في الوقت المناسب، أنا مهتم الآن بالفلسطينيين والإسرائيليين أنفسهم، لا أعرف صراحة إذا ما كانوا سيجلسون على مائدة التفاوض أم لا".

وتابع: "أعتقد من الحماقة جدا بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين عدم توصلهم لاتفاق، فهي فرصتنا الوحيدة، ولن يحدث أبدا بعد ذلك".