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16:26 12 فبراير/ شباط 2018
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    محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل "قس المرج"

    © Fotolia/ Niroworld
    العالم العربي
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    قضت محكمة مصرية، صباح اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط، بإعدام شخص، ارتكب جريمة قتل قس في منطقة المرج، بالقاهرة.

    سبوتنيك. أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم، وبإجماع الآراء، الحكم بالإعدام على قاتل القس سمعان شحاتة رزق الله، في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

    ويعد هذا الحكم تأييداً لقرار المحكمة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بإحالة أوراق المتهم أحمد سعيد، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه — شرعاً- في إصدار حكم الإعدام، وذلك بعد اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة.

    محكمة
    © Fotolia/ Niroworld
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    وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع المتهم بقتل كاهن كنيسة في منطقة المرج بالقاهرة، أنه اعترف بارتكابه الواقعة، وأثبتت أقواله سلامة قواه العقلية.

    واعترف المتهم أمام النيابة، أنه لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة، ومن أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض الساطور، ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وعندما رأى المجني عليه، باغته بطعنات متعددة.

    وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع أدلة الثبوت المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، وهي الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، وتحريات أجهزة الأمن، وأقوال الشهود، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وغيرها من الأدلة التي تؤكد جميعها ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه.

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