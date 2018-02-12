بالصور...عراقيون يحاكون الأشباح وأطفالهم يجنون المال بين مقابر "الدواعش"

انهمك أطفال صغار في جمع علب البيبسي، المنقرضة منذ سنوات في الساحل الأيمن من الموصل، وأواني الطبخ التي خسفت إثر القصف والحرب والجوع، لبيعها كمواد خام، مقابل أموال زهيدة تكفي لقطعة شوكولاتة لكنهم يذهبون بها لذويهم بين الركام والأرواح العالقة في المدينة القديمة، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

وثقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بالصور، الحياة الصعبة في أجزاء قليلة جداً من الساحل الأيمن، في الموصل، تحديداً أحياء المدينة القديمة، من شارعها الثقافي الغني بالكتب التي حرمها ومنعها "داعش" الإرهابي عند اجتياحه المدينة في منتصف عام 2014، إلى سقوف بيوتها الشبيهة بأسنان مصابة بالسوس لطفل يعاني من نقص في الكالسيوم.

© Sputnik. Nazek Mohammed البحث عن الحياة بين الجثث

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، على مدى العامين الماضيين، تمكنت من تحرير جميع مدن محافظات صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 أعوام من استيلائه على مدن بارزة منها، حتى تقهقر فيها وهزم بتكبده خسائر فادحة امتدت إلى الحدود الدولية بين العراق وسوريا، والأردن، والسعودية.

© Sputnik. Nazek Mohammed البحث عن الحياة بين الجثث

© Sputnik. Nazek Mohammed الساحل الأيمن من الموصل