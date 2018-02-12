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18:02 12 فبراير/ شباط 2018
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    تونس تنفي وجود أية قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها

    © Sputnik. Valeriy Shustov
    العالم العربي
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    نفى وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الإثنين، وجود أية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس.

    تونس
    © flickr.com/ Cernavoda
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    تونس — سبوتنيك. وقال الزبيدي في جلسة حوار مع لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب التونسي "لا يوجد أي شبر من التراب التونسي خارج عن سيطرة البلاد، ولا توجد أية قواعد عسكرية أجنبية على أراضينا ".

    وأوضح الوزير التونسي أن "الأمر يقتصر على تواجد عسكريين أجانب يتم التعاون معهم في إطار عمليات التكوين وتبادل الخبرات وعمليات التعاون المشتركة مع البلدان الأجنبية، لا تكون على حساب السيادة الوطنية".

    وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع العسكرية التونسية، قد نفت وجود أية قاعدة عسكرية أو تمركز أجنبي في البلاد، عدى 70 عسكريا أجنبيا يتواجدون في إطار التعاون والتدريب العسكري.

    وأكد الزبيدي أن "العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمنية والعسكرية في عام 2017 ، سمحت بالقضاء على خمسة عناصر إرهابية وكشف 28 مخبأ وإلغاء مفعول أكثر من 100 لغم، وحجز تجهيزات مختلفة كانت في حوزة المجموعات الإرهابية، إضافة إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة 45 آخرين بإصابات متفاوتة".

    وأضاف وزير الدفاع التونسي، بأن القوات البحرية التي تقوم بحراسة السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية أحبطت 60 محاولة للهجرة السرية باتجاه أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية وتوقيف 1454 شخصا منهم 1085 تونسيا و369 من جنسيات أفريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية والبرية.
    وأكد المسؤول التونسي أنه تمت إغاثة 1061 مهاجرا غير شرعي منهم 800 تونسيا و261 أجنبيا في عرض البحر.

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    الكلمات الدلالية:
    تونس تنفي وجود أي قاعدة أجنبية على أراضيها, الحكومة التونسية, عبد الكريم الزبيدي, تونس
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