أمر سعودي سام

© REUTERS/ Bahrain السعودية تورد كامل كميات النفط التعاقدية لثلاثة مشترين آسيويين في مارس وبحسب جريدة الاقتصادية السعودية وجه وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الشكر للملك سلمان بن عبد العزيزو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وأوضح الدكتور القصبي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين — يحفظهما الله — بصدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) February 12, 2018

وتضمن الأمر السامي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.