فلسطين تحذر من فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الاثنين 12 فبراير/ شباط أن فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن يغير في الواقع شيئا.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner نتنياهو يناقش مع أمريكا ضم مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان كله غير شرعي، وبالتالي فأي خطوة أحادية الجانب لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات غير شرعية، حسب وفا

وأشار أبو ردينة إلى أن أي خطوة في هذا الإطار ستؤدي إلى مزيد من التوتر.

وحذر أبو ردينة من أى خطوة مثل هذه، مؤكدا أن هذا يقضى على كل جهد يحاول إنقاذ العملية السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أنه يتحاور مع الأمريكيين بشأن فرض سيطرة إسرائيل على المستوطنات بالضفة الغربية.