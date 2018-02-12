مصدر عسكري: 7 قتلى بغارة لطيران التحالف على بئر ماء في تعز

قتل وجرح 7 أشخاص على الأقل بغارة جوية استهدفت بئر ماء في مديرية الصلو، بحسب مصدر عسكري يمني.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن





وأضاف المصدر في اتصال مع " سبوتنيك " اليوم الإثنين، إن الحصيلة الأولية لضحايا القصف 7 قتلى وجريح.





وفي سياق آخر قال المصدر إن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني قامت اليوم بإطلاق صاروخ من نوع "زلزال 2" على تجمعات لجنود التحالف في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.





وسيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عربي ضد "أنصار الله"، اليوم الإثنين على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن بعد معارك مع مسلحي الجماعة.









وأضاف أن طيران التحالف ساند الجيش اليمني بسلسلة غارات خلال المواجهات التي استمرت ساعات.





وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" اليوم أن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا زحفاً للجيش اليمني باتجاه الأقروض والشقب مدعوماً بـ 13 غارة، وأنهم كبدوا القوات الحكومية قتلى وجرحى.