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20:10 12 فبراير/ شباط 2018
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    ضربة جوية للتحالف قتلت 35 في صنعاء

    مصدر عسكري: 7 قتلى بغارة لطيران التحالف على بئر ماء في تعز

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    قتل وجرح 7 أشخاص على الأقل بغارة جوية استهدفت بئر ماء في مديرية الصلو، بحسب مصدر عسكري يمني.

    أنصار الله
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن
    قال مصدر في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن غارة استهدفت بئر ماء على طريق مديرية الصلو، في محافظة تعز.


    وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الإثنين، إن الحصيلة الأولية لضحايا القصف 7 قتلى وجريح.

    وفي سياق آخر قال المصدر إن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني قامت اليوم بإطلاق صاروخ من نوع "زلزال 2" على تجمعات لجنود التحالف في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

    وسيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عربي ضد "أنصار الله"، اليوم الإثنين على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن بعد معارك مع مسلحي الجماعة.

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    اليمن... مقتل 12 شخصا من "أنصار الله" في مواجهات غربي تعز
    وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"" إن الجيش اليمني سيطر اليوم الإثنين، على تبة الشجرة والخلل في جبهة الأقروض على الطريق الرابط باتجاه مديرية دمنة خدير جنوب تعز، عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله"، خلفت قتلى وجرحى".

    وأضاف أن طيران التحالف ساند الجيش اليمني بسلسلة غارات خلال المواجهات التي استمرت ساعات.

    وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" اليوم أن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا زحفاً للجيش اليمني باتجاه الأقروض والشقب مدعوماً  بـ 13 غارة، وأنهم كبدوا القوات الحكومية قتلى وجرحى.

     

    انظر أيضا:

    عسكري يمني: أسر عدد من جنود التحالف خلال مواجهات في الجوف
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    طيران التحالف العربي يستهدف مواقع في صنعاء ومحافظتي حجة وصعدة
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