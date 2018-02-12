"أنصار الله" يشنون هجوما على قوات هادي في محافظة الجوف الحدودية

شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما وقصفا صاروخيا على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم الإثنين، هجوماً على مواقع للجيش اليمني في منطقة ملاحا في مديرية المصلوب".

وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي".

وأضاف إن "وحدة الصواريخ في "أنصار الله" استهدفت تجمعاً للقوات الحكومية بجبهة المهاشمة في مديرية خب والشعف بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال2 " مداه 15 كيلومتراً.

لافتاً إلى أن ""أنصار الله" قصفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش اليمني في قرن بن شامان بذات المديرية".

إلى ذلك، أعلنت قوات الرئيس هادي السيطرة على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام من عدن والرياض، أن "الجيش اليمني سيطر اليوم على تبة الكريفة وقرية الفراوش في مديرية صبر الموادم شرق تعز".

مشيرة أن "عملية السيطرة تمت عقب هجوم لقوات الرئيس هادي شن خلاله طيران التحالف غارات على مواقع لمسلحي "أنصار الله".

وأضافت الوكالة أن "5 من مسلحي "أنصار الله" لقوا مصرعهم خلال المواجهات، فيما أصيب آخرون".

ويأتي التقدم عقب السيطرة على تبة الشجرة في جبهة الشقب، والخلل في الأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز.

في الأثناء، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي "أنصار الله" صدوا هجوماً واسعاً للجيش اليمني باتجاه مديرية الصلو في محافظة تعز، وألحقوا خسائر في صفوف المهاجمين".

وأشار إلى أن طيران التحالف شن 13 غارة على مديريات صبر الموادم والتعزية والمسراخ والصلو في تعز.

يذكر أن السعودية تقود تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.